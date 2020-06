Preklic omejitve obiskov v jeseniški bolnišnici

Ljubljana, 2. junija - V Splošni bolnišnici Jesenice so vrata za obiskovalce ponovno odprta. Bolnika lahko v času od 15. do 17. ure za največ 30 minut obišče ena zdrava oseba.

V intenzivnih enotah so dovoljeni obiski enemu zdravemu svojcu največ 10 minut v času med 16. do 17. uro, na pediatričnem oddelku pa je poleg spremstva ene zdrave osebe v času obiskov med 11. in 18. uro dovoljen še obisk enega zdravega svojca. Porodnico lahko obišče zdrav partner.

Vsi obiskovalci morajo imeti ves čas obiska nameščeno zaščitno masko, so še sporočili iz jeseniške bolnišnice.