V Cankarjevih torkih nocoj Ana Kravanja in Samo Kutin

Ljubljana, 2. junija - V okviru Cankarjevih torkov bosta nocoj v Klubu CD skladno z ukrepi za omejeno število poslušalcev nastopila Ana Kravanja in Samo Kutin. Že vrsto let sta stalnica na slovenski kreativni glasbeni sceni ter razpirata nove izrazne možnosti v poljih namišljene folklore, alternativnega rocka, eksperimentalne glasbe in svobodne improvizacije.