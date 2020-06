Za nabavo zaščitne opreme znova odgovorni zdravstveni zavodi

Ljubljana, 2. junija - Zavodu RS za blagovne rezerve so s ponedeljkom prenehale pristojnosti za centralno nabavo zaščitne opreme. Nabava bo potekala tako, kot je pred razglasitvijo epidemije covida-19. Zanjo bodo torej ponovno odgovorne posamezne bolnišnice, zdravstveni zavodi in druge zdravstvene institucije, so sporočili z blagovnih rezerv.