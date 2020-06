V Franciji se znova odpirajo kavarne, bari in restavracije

Pariz, 2. junija - Po tednih omejitvenih ukrepov lahko Francozi danes znova obiščejo svojo najljubšo kavarno ali restavracijo. Potem ko so se minuli konec tedna znova odprli parki in vrtovi, bodo danes v okviru druge faze rahljanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa goste sprejeli gostinski lokali, v katerih strežejo hrano in pijačo.