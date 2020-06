Tiger Woods svari pred nasilnimi protesti

New York, 2. junija - Legendarni ameriški golfist Tiger Woods je pozval demonstrante v ZDA k mirnim protestom. "Svoje stališče lahko jasno izrazimo tudi brez tega, da bi požgali našo soseščino," je 44-letni športnik zapisal v ponedeljek na Twitterju. Obenem je družbo pozval h konstruktivnim in pravičnim pogovorom, da bi ustvarili bolj varno in enotno skupnost.