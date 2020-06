Ob smrti Janeza Kocijančiča spomini na uglednega človeka in velikega športnega funkcionarja

pripravil Aljoša Žvirc

Ljubljana, 1. junija - Po hudi bolezni je danes popoldne umrl dolgoletni športni funkcionar ter nekdanji politik in gospodarstvenik Janez Kocijančič. Več kot 23 let je bil na čelu OKS, od leta 2017 pa je bil tudi predsednik Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Star je bil 78 let.