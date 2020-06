Svet jeseniške bolnišnice danes odločal o novem direktorju

Jesenice, 1. junija - Svet Splošne bolnišnice Jesenice je na današnji seji izbiral novega direktorja bolnišnice, vendar bo javnost o izboru obvestil šele, ko bodo o njem pisno obveščeni vsi trije kandidati. To so Tomaž Pliberšek, Tomaž Krišelj in Mark Toplak. Vsi trije v svojem programu v ospredje postavljajo bolnike, kadre, aktualne investicije in novo bolnišnico.