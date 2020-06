Po ugotovitvi večine članov odbora za zdravstvo sproščanje ukrepov v epidemiji temeljilo na strokovni podlagi

Ljubljana, 1. junija - Na seji odbora DZ za zdravstvo so danes na zahtevo poslancev SAB, LMŠ in Levice razpravljali, ali je vlada o preklicu epidemije covida-19 odločila na podlagi strokovnih stališč. Odbor je ob obstrukciji opozicijskih članov podprl sklep, da je sproščanje ukrepov temeljilo na podatkih in odločitvah, ki so znanstveno in strokovno utemeljene.