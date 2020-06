Portugalci gredo lahko znova v kino ali gledališče

Lizbona, 1. junija - Po skoraj dveh mesecih in pol so se danes na Portugalskem v okviru tretje faze sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa znova odprli tudi kinodvorane, prireditveni prostori in gledališča. Poleg tega ni več obvezno delo od doma, ljudje pa se lahko znova udeležijo verskih obredov.