Policisti PU Celje pri voznikih enoslednih vozil ugotovili več kot 100 kršitev

Celje, 1. junija - Policisti Policijske uprave (PU) Celje so v petek izvedli poostren nadzor enoslednih vozil ter psihofizičnega stanja udeležencev cestnega prometa. Pri tem so ugotovili 105 prekrškov glede prekoračene hitrosti udeležencev v cestnem prometu. Kontrolirali so 27 voznikov enoslednih motornih vozil, pri katerih so ugotovili štiri prekrške.