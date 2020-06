Shodi v podporo ameriškim protestom tudi v drugih državah

Berlin/London, 1. junija - Shodi v izraz solidarnosti s protesti v ZDA so konec tedna potekali v več državah po svetu, ponekod se nadaljujejo tudi danes. Med drugim so pravico za ubitega temnopoltega Američana Georgea Floyda zahtevali na Novi Zelandiji, v Veliki Britaniji in Kanadi. V Nemčiji protesti danes potekajo že tretji dan.