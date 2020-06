Združenje za kronične nenalezljive bolezni poziva k strožji alkoholni politiki

Ljubljana, 1. junija - Združenje za kronične nenalezljive bolezni ministrstvo za zdravje, vlado in državni zbor poziva k sprejetju strožjih ukrepov alkoholne politike in k skupnemu sistematičnemu reševanju zaskrbljujoče problematike uporabe alkohola v Sloveniji, predvsem med otroki in mladimi. Kot opozarjajo, so ti glavna ciljna skupina alkoholne industrije.