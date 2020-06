Štirje zaporniki se po prekinitvi kazni niso vrnili v zapor

Ljubljana, 1. junija - Do nedelje bi se moralo po okvirnih podatkih Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v zapor vrniti 150 od 214 oseb, ki jim je bila zaradi epidemije odobrena prekinitev prestajanja kazni zapora. Pravočasno se niso vrnili štirje, zaradi česar so zoper njih uvedli postopek za razpis tiralice. Z njo so enega sicer že privedli nazaj.