Na parkirišču za Barko v Kopru bodo zagotovili 50 novih parkirnih mest

Koper, 1. junija - Koprska občina bo na novo zarisala parkirna mesta na parkirišču za Barko 1 in 2 in s tem zagotovila dodatnih 50 parkirnih mest. Komunalno podjetje Marjetica Koper bo dela zaključilo do konca tedna. Kot zagotavljajo na mestni občini, cene parkiranja ostajajo nespremenjene, na parkirišču pa lahko parkirajo tudi imetniki splošnih abonmajev.