V dveh mesecih 22.500 vlog za odlog kreditnih obveznosti

Ljubljana, 1. junija - Banke so v dveh mesecih veljave protikriznega zakona prejele 22.458 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,4 odstotka vseh kreditov. Veliko večino ali 22.230 vlog so jih prejele v prvem mesecu. Nadaljnje gibanje tega števila bo odvisno od ponovnega zagona gospodarstva, so ocenili v Banki Slovenije.