Ighalo bo na Old Traffordu ostal do 31. januarja 2021

Manchester, 1. junija - Nigerijski nogometaš Odion Ighalo bo ostal pri angleškem prvoligašu Manchester Unitedu do 31. januarja 2021, so danes zapisali v taboru rdečih vragov. Ighalu je sicer v nedeljo potekel prvotni dogovor o posodi napadalca, ki je na Old Trafford prišel januarja iz kitajskega kluba Šanghaj Greenland Shenhua.