Prebivalci Moskve gredo prvič po devetih tednih znova lahko na sprehod

Moskva, 1. junija - Prebivalci ruske prestolnice so danes prvič po devetih tednih lahko znova odšli na sprehod ali rekreacijo na prostem, znova so odprli parke in nakupovalna središča. V prestolnici so tako delno odpravili karanteno, čeprav število okužb z novim koronavirusom v državi narašča.