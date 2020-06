Hamilton: Vidim vas, kako molčite

London, 1. junija - Na dogodke, povezane s smrtjo temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu, in proteste za podporo pravicam temnopoltih v ZDA so se odzvali tudi številni športniki. Svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton je tako objavil zapis, v katerem kritizira odziv tekmecev v svojem športu in formulo 1 označuje za šport z belsko prevlado.