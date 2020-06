Finci in Norvežani znova v bare, a ob omejitvah

Helsinki/Oslo, 1. junija - Na Finskem in Norveškem so vrata danes znova odprli bari, potem ko so bili zaradi pandemije novega koronavirusa dolgo časa zaprti. A odprtje spremlja vrsta omejitev, med drugim glede števila gostov oziroma medsebojne razdalje med njimi ter krajšega delovnega časa, katerih namen je preprečiti vnovično širjenje virusa.