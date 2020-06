Trgovinska zbornica vlado poziva k preklicu nedeljskega zaprtja trgovin

Ljubljana, 1. junija - Potem ko se je danes sprostilo več ukrepov, ki so veljali v času epidemije covida-19, Trgovinska zbornica Slovenije poziva vlado k preklicu odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki ohranja zaprtje ob nedeljah in praznikih. Za trenutno omejitev ne obstajajo nobeni utemeljeni razlogi, so prepričani v zbornici.