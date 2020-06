V Indiji kljub naraščanju okužb s koronavirusom rahljajo ukrepe

New Delhi, 1. junija - Kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom v Indiji nadaljujejo rahljanje ukrepov. Danes so med drugim delno obnovili železniške povezave. Z nekaterih železniških postaj poročajo o kaosu in gneči. Država se je medtem z devetega mesta lestvice desetih najbolj prizadetih držav v pandemiji covida-19 povzpela na sedmo mesto.