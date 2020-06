Kitajska: Protesti podčrtali problem rasizma in policijskega nasilja v ZDA

Peking, 1. junija - Kitajske oblasti so danes ocenile, da so protesti v ZDA, ki so izbruhnili po smrti temnopoltega osumljenca med aretacijo v Minneapolisu, podčrtali problem rasizma in policijskega nasilja. Po mnenju Pekinga so izpostavili tudi dvojna merila Washingtona, ko gre za proteste doma in po svetu.