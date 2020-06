Na Madžarskem ob 100-letnici trianonske pogodbe spominske in žalne slovesnosti

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana/Budimpešta, 2. junija - Na Madžarskem bodo ta teden obeležili 100. obletnico trianonske mirovne pogodbe, ki je bila sklenjena 4. junija 1920 in velja za bolečo rano v madžarski zgodovini, saj so Madžari z njo izgubili velik del ozemlja. Po državi so kljub izrednim razmeram zaradi pandemije covida-19 od srede do nedelje predvidene številne spominske in žalne slovesnosti.