Dirka motoGP na Japonskem odpovedana

Tokio, 1. junija - Organizatorji velike nagrade Japonske v motociklizmu so danes odpovedali dirko svetovnega prvenstva in sporočili, da si želijo to sezono čim več dirk motoGP izpeljati v Evropi. Japonska VN bi morala biti od 16. do 18. oktobra v Motegiju in sledi odpovedi VN Avstralije, ki je bila na koledarju teden dni pozneje.