Armenski premier pozitiven na testu za koronavirus

Erevan, 1. junija - Medtem ko število okuženih z novim koronavirusom v Armeniji še naprej narašča, je tamkajšnji premier Nikol Pašinjan danes sporočil, da so med okuženimi tudi on in njegova družina. Tako so pokazali testi, ki so jih opravili v nedeljo. Kot je premier še razkril v videu na Facebooku, nima vidnih simptomov in bo še naprej delal od doma.