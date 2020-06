Očitki o vohunjenju zanetili nov spor med Indijo in Pakistanom

New Delhi/Islamabad, 1. junija - Med Indijo in Pakistanom, ki imata zgodovino napetih odnosov in sta se v preteklosti zapletla v tri vojne, je izbruhnil svež diplomatski spor. Uradni New Delhi je v nedeljo odredil izgon dveh uslužbencev pakistanskega veleposlaništva, ki jima očita vohunjenje, na kar se je Pakistan že ostro odzval.