V Bežigrajski galeriji 1 slike Nine Čelhar

Ljubljana, 2. junija - V Bežigrajski galeriji 1 je od danes na ogled razstava umetnice mlajše generacije Nine Čelhar. Pod naslovom Osebna prebivališča združuje slike, nastale med letoma 2013 in 2020. Po besedah kustosa Miloša Bašina so za umetničino likovno govorico značilne namišljene krajine zunanjih in notranjih prostorov umirjenih barvitosti.