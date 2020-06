Policija lani zožila nabor oseb s t. i. zvončkom za nadzor nad vpogledovanjem v njihove podatke

Ljubljana, 1. junija - Na policiji so lani z internim aktom zmanjšali nabor oseb, pri katerih se za nadzor nad vpogledi v njihove podatke v policijskih evidencah uporablja t. i. zvonček. Ob tem so na MNZ navedli, da jim ni znano, da bi ukaz o odstranitvi zvončka s podatkov Karla Erjavca in Zdravka Počivalška dal takratni minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.