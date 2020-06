V Novem mestu razstava ob 70-letnici Dolenjskega muzeja

Novo mesto, 1. junija - Na vrtu Dolenjskega muzeja v Novem mestu so ob 70-letnici delovanja postavili razstavo Dragocenih 70, s katero se želijo pokloniti prijateljem, podpornikom, obiskovalcem in ustanoviteljem. Razstavni panoji prinašajo fotografije 70 predmetov presežne vrednosti vseh oddelkov tega muzeja. Razstava je na ogled do 30. septembra.