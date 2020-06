Nova sezona ljubljanske Drame morda še najbolj v duhu lebdenja

Ljubljana, 1. junija - V SNG Drama Ljubljana so po spletu razgrnili repertoar sezone 2020/21. "Vsa izbrana besedila se posvečajo posamezniku v času negotovosti, sprememb in pričakovanja. Imenovalca za sezono v trenutni situaciji ni. Vse je eno samo lebdenje in breztežnost neznanih odločitev. Mogoče pa je lebdenje enačaj naslednje sezone," je dejal ravnatelj Igor Samobor.