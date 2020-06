Svetovna prvakinja odslej pod taktirko Carla Lewisa

Berlin, 1. junija - Svetovna prvakinja v skoku v daljino Malaika Mihambo je razkrila, da načrtuje selitev v ZDA, kjer jo bosta trenirali legendi ameriške in svetovne atletike Carl Lewis in Leroy Burrell. Šestindvajsetletna nemška atletinja načrtuje selitev v Houston avgusta, če bodo to seveda dopuščale omejitve zaradi koronavirusne pandemije.