Spremenjeni zakon o ohranjanju narave v ustavno presojo takoj po objavi v uradnem listu

Ljubljana, 1. junija - Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope napovedujejo vložitev ustavne presoje novele zakona o ohranjanju narave, in sicer takoj, ko bo zakon, ki ga je DZ sprejel minuli teden, objavljen v uradnem listu. S tem želijo "zavarovati zeleno Slovenijo". Zakon namreč omejuje sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih.