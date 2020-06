V frankfurtskem muzeju Städel nova postavitev stalne zbirke

Frankfurt, 2. junija - V frankfurtskem muzeju Städel so po skoraj desetletju preuredili stalno zbirko sodobne umetnosti. Postavitev v prizidku, ki so ga leta 2012 zgradili po načrtih frankfurtskega arhitekturnega biroja Schneider+Schumacher, združuje približno 230 del 170 umetnikov različnih šol, usmeritev in skupin, piše spletni portal Art Daily.