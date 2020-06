Poziv vladi, naj za blažitev posledic koronakrize nameni sredstva knjižnicam

Ljubljana, 1. junija - Marko Kravos in Slavko Pregl, predsednik in podpredsednik Društva Bralna značka - ZPMS, sta vlado in vodjo delovne skupine za pripravo ukrepov za blaženje koronakrize Mateja Lahovnika v javnem pismu pozvala, naj namenita splošnim knjižnicam po deset evrov na člana in šolskim knjižnicam po 20 evrov na šolarja namenskih sredstev za nakup knjig.