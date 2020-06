Azijske borze najvišje v zadnjih treh mesecih

Tokio, 1. junija - Osrednje azijske borze so se danes obarvale zeleno. Indeksi so občutno porasli in dosegli najvišje ravni v zadnjih treh mesecih. Analitiki rast pripisujejo popuščanju napetosti med ZDA in Kitajsko ter najnovejšim statistikam, ki kažejo na okrevanje kitajskega gospodarstva.