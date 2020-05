Delo o odnosih s Trstom in novi zgodovini (1. 6.)

Ljubljana, 31. maja - Boris Šuligoj v satiri Kako so partizani z žico obdali Trst piše o novi zgodovini, po kateri so partizani okupirali Trst, in mučili nedolžne Tržačane. Po eni strani se zunanji minister Anže Logar po zgodovinskih prepričanjih ujame z italijanskimi zgodovinarji, a so odnosi med državama na drugih področjih zanemarjeni. Denimo glede odprtja meje.