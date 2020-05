Delo o boju s koronavirusom po razglasitvi konca epidemije (1. 6.)

Ljubljana, 31. maja - Aleksander Zupanc v komentarju Kako smo preživeli epidemijo in celo ploskali piše o 81-dnevnem soočanju z epidemijo. Vlada je oblast prevzela v nehvaležnem času in, kot se radi pohvalijo, prva v Evropi razglasila konec epidemije. Za to so zaslužni prav vsi prebivalci, ki so upoštevali navodila, četudi morda za njimi ni vedno stala stroka.