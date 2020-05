Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. in 31. 5.)

Ljubljana, 31. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tretjem zaporednem dnevu brez novih potrjenih primerov okužb ali smrti bolnikov s covidom-19, o preklicu epidemije v Sloveniji in sproščanju ukrepov. Hrvaška tiskovna agencija Hina in srbska tiskovna agencija Tanjug sta pisali o tretjem paketu državne pomoči za soočanje s krizo in o protestu.