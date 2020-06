Lame in alpake s telesnim stikom postanejo krotke

Dunaj, 1. junija - Vse več ljudi v Evropi ima doma alpake in lame, daljne sorodnice kamel iz Južne Amerike. Za obe vrsti je značilno tudi, da so lahko zelo agresivne, brcajo in grizejo. Znanstveniki z dunajske univerze pa so v svoji študiji zdaj dokazali, da je njihovo vedenje zelo odvisno od vzreje.