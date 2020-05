V več ameriških mestih po protestih danes napeto

Minneapolis, 31. maja - V več ameriških mestih danes vlada napeto vzdušje, potem ko so ponoči znova tam potekali protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki so se marsikje sprevrgli v izgrede in uničevanje. Po ulicah večjih mest patruljira na tisoče policistov in pripadnikov nacionalne garde, poročajo tuje tiskovne agencije.