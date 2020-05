Pregled - novi koronavirus, 31. 5. (nedelja)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Preklicana je epidemija covida-19, ki je bila razglašena 12. marca. Ta čas se bo zagotovo vpisal v zgodovino, saj je epidemija močno zarezala v naša življenja, posledice pa se bodo skozi gospodarsko in socialno krizo kazale še nekaj časa. Čeprav je epidemija uradno preklicana, nekaterih ukrepi ostajajo, saj virus ni izkoreninjen. Prvi primer okužbe so potrdili 4. marca, doslej pa je bilo potrjenih 1473 primerov okužb. Umrlo je 108 bolnikov s covidom-19.

LJUBLJANA - V Sloveniji v soboto ob 264 opravljenih testiranjih na okužbo z novim koronavirusom ni bil potrjen noben nov primer, prav tako ni umrl noben bolnik s covidom-19, je vlada objavila na Twitterju. Na zadnji dan epidemije so v bolnišnicah zdravili še šest bolnikov s covidom-19, med njimi dva na intenzivni negi. Sobota je bila tretji zaporedni dan brez nove potrjene okužbe in peti peti dan brez smrti bolnika s covidom-19.

LJUBLJANA - Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je po sobotni deaktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja za STA dejal, da je bila med težjimi izzivi v tem času nepredvidljivost položaja. V približno dveh tednih naj bi pripravili poročilo o delu civilne zaščite, oblikovali pa so že merila za izplačilo dodatka za njene pripadnike po protikoronskem zakonu.

LJUBLJANA - Z začetkom junija se bo sprostilo več ukrepov, ki so veljali za zajezitev epidemije covida-19. Lahko se bodo odprli večji nastanitveni obrati, wellness in fitnes centri ter bazeni. Dovoljene bodo javne prireditve do 200 oseb. Prav tako pa se bodo prihodnji teden v šole postopoma vrnili vsi osnovnošolci. Prenehali so veljati tudi začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah. Tako se bo delo sodišč s ponedeljkom vrnilo na predkrizne obrate, ponovno bodo normalno začele delovati tudi upravne enote.

LJUBLJANA - S koncem epidemije se izteka pomoč samozaposlenim, subvencioniranje nadomestil plač delavcev na čakanju pa se podaljšuje le še za mesec dni. Tudi po koncu epidemije pa vlada podjetjem še vedno ponuja kar nekaj ukrepov za blažitev njenih posledic, pri čemer cilja predvsem na turizem. Tako je začel veljati tretji paket protikoronskih ukrepov, vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev čim več delovnih mest ter pomoč turistični panogi z izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. Za lažji zagon gospodarstva po epidemiji prinaša odpravo ovir pri izvedbi pomembnih naložb.

LJUBLJANA - V zahvalo zdravstvenim delavcem, pripadnikom civilne zaščite in vsem drugim, ki so med epidemijo zagotavljali delovanje osnovnih sistemov v državi, bodo slovenski in ameriški vojaški piloti v ponedeljek sredi dneva opravili skupen polet nad Slovenijo. Policijske patrulje bodo v tem času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči.

PORTOROŽ/IZOLA/KOPER - Turistični delavci v slovenski Istri se ob postopnem rahljanju ukrepov pripravljajo na sprejem v prvi vrsti domačih gostov, od katerih si obetajo vsaj delno rešitev sezone. V lokalnih turističnih združenjih pozdravljajo turistične bone, obenem pa opozarjajo, da ob odpiranju meja brez turistov iz sosednjih držav ne bo šlo.

LJUBLJANA - Po odločitvi vlade bodo od ponedeljka dalje dovoljene javne prireditve do 200 oseb. Kot je na Facebooku zapisalo ministrstvo za kulturo, bo to pomenilo veliko olajšanje za gledališča in kinematografe. Predsednik Kolegija slovenskih gledališč Uroš Korenčan meni, da ta ukrep za povprečne dvorane ni veliko, če bo še naprej potrebna varnostna razdalja.

LJUBLJANA - Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev Slovenije je v začetku maja na več pristojnih služb naslovilo predlog ukrepov za odpravo posledic prepovedi izvajanja javnih prireditev. Kot je za STA povedal član združenja Mitja Prezelj, v zakonskem roku niso dobili nobenega odgovora, zato bodo z opozarjanjem na težave nadaljevali. Po njegovih besedah bodo koncerti finančno vzdržni šele ob odpravi vseh omejitev.

LJUBLJANA - Ministrstvo za izobraževanje je občinam doslej izplačalo šest milijonov evrov kot povračilo za njihove vrtce. Dodatnih zahtevkov občin je še za okrog 2,5 milijona evrov, izplačali jih bodo najpozneje do 5. junija, so za STA pojasnili na ministrstvu. Zaradi epidemije so bili namreč vrtci zaprti in staršem zanje ni bilo treba plačevati, stroške tekočega delovanja pa je prevzel državni proračun. Občine so za zdaj za vrtce ministrstvu posredovale zahtevke za povračilo izpada prihodkov v marcu in aprilu. Starši pa so tudi po odprtju vrtcev sredi maja do 30. junija opravičeni plačila za tiste otroke, ki ostajajo doma.

LJUBLJANA - Bliža se poletje, ko se številni dijaki in študenti odločijo za počitniško delo. Letošnja sezona bo malo drugačna, saj je epidemija covida-19 precej spremenila razmere. Ponudba študentskih del se je v tem času zmanjšala za okoli 90 odstotkov, a se z rahljanjem ukrepov počasi povečuje. Na e-Študentskem servisu trenutno ponujajo okoli 850 del.

LJUBLJANA - Anketiranci so ob umirjanju epidemiološke situacije v zadnji raziskavi Valicona kot najmanj tvegani aktivnosti za ponovno razširitev novega koronavirusa ocenili druženje s prijatelji doma in dopust v Sloveniji. Kot so še sporočili iz družbe Valicon, lahko glede na izsledke ankete lepše čase pričakujejo tudi gostinci.

SVET

BALTIMORE/BRASILIA - Število okuženih z novim koronavirusom po svetu je preseglo šest milijonov. Po najnovejših podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa je bilo davi okuženih že več kot 6.063.000 ljudi, skoraj 370.000 jih je umrlo za covidom-19. V ZDA, ki jih je pandemija najhuje prizadela, je umrlo 103.781 ljudi. ZDA so tudi država z največ okuženimi z novim koronavirusom - trenutno jih je malo manj kot 1,8 milijona. Na drugem mestu po številu okužb je Brazilija, kjer se je z novim koronavirusom doslej okužilo več kot 498.000 ljudi, od tega rekordnih več kot 33.000 v zadnjih 24 urah.

TEHERAN - Iranske oblasti so sporočile, da so v državi zabeležili že več kot 150.000 okuženih z novim koronavirusom, od tega 2561 v zadnjih 24 urah. Za covidom-19, ki ga ta virus povzroča, pa je v zadnjem dnevu umrlo 63 ljudi. Skupno je koronavirusna bolezen 19 v Iranu zahtevala skoraj 8000 smrtnih žrtev. Število okužb v tej državi na Bližnjem vzhodu znova narašča, potem ko je bilo 2. maja na najnižji točki od izbruha epidemije v državi februarja.

STOCKHOLM - Na Švedskem v zadnjih 24 urah niso zabeležili novih smrtnih žrtev covida-19, kar se je zgodilo prvič po marcu. Oblasti so ob tem podatku sicer izpostavile, da ob koncih tedna običajno prihaja do zamikov pri sporočanju podatkov. Po podatkih švedske agencije za javno zdravje so v državi doslej potrdili okoli 37.500 okužb z novim koronavirusom, 4395 ljudi je podleglo koronavirusni bolezni 19. Prvo smrtno žrtev covida-19 so na Švedskem potrdili 11. marca.

JERUZALEM - V Jeruzalemu so po desetih tednih odprli mošejo al Aksa, ki je bila zaprta zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19. Da bi preprečili širjenje novega koronavirusa v mošeji, vernikom ob vhodu merijo telesno temperaturo in jim delijo zaščitne maske. V mošeji so z lepilnim trakom označena mesta za molitev, da bi bili verniki lahko zadosti oddaljeni med seboj.

GÖTTINGEN - V nemškem Göttingenu so odredili karanteno za 160 ljudi, potem ko so zaradi zaradi več zabav, ki sicer zaradi pandemije covida-19 niso dovoljene, v mestu zabeležili nov izbruh koronavirusa. Kot so sporočile oblasti, so po udeležbi na zabavah potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 35 ljudeh, stanje enega človeka med njimi je kritično.

BRUSELJ - Belgijski princ Joachim, nečak kralja Philippa, je okužen z novim koronavirusom, je v soboto potrdila belgijska kraljeva družina. 28-letni princ se je domnevno okužil na nedavni zabavi v Španiji, po navedbah kraljeve družine pa ima blage znake bolezni. Španski mediji poročajo, da je bilo na zabavi, ki se je je udeležil princ, 27 ljudi, kar bi pomenilo, da je skupaj z ostalimi udeleženci prekršil pravila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Španija je o zabavi uvedla preiskavo.

PISA - Znameniti poševni stolp v Pisi, ki so ga zaprli zaradi novega koronavirusa, je po treh mesecih znova odprl svoja vrata za obiskovalce. Teh je bilo sicer bolj malo.

ŠPORT

RADOVLJICA - Slovenska rekorderka Agata Zupin na 400 m ovire (1:00,85) in Jure Grkman na 200 m (21,44), slednji z močnim vetrom v prsi (-2,0 m/s), sta po pričakovanju zanesljivo zmagala na atletskem mitingu v Radovljici, prvem po epidemiji novega koronavirusa in enem prvih med ponovno oživljenimi športnimi tekmovanji nasploh v Sloveniji. Posebej dober je bil čas Grkmana, ki je bil sekundo počasnejši od državnega rekorda Matica Osovnikarja. Slovenski rekorder Matija Kranjc je v metu kopja s 70,52 m sicer slavil med člani, a ga je v absolutni konkurenci ugnal starejši mladinec Filip Dominkovič, član velenjskega kluba je bil prvi s 70,94 m.

BARCELONA - Ne šport ne življenje ne bosta več takšna, kot sta bila do koronakrize, je prepričan eden največjih športnih zvezdnikov na svetu Lionel Messi. Argentinski nogometaš Barcelone, ki čaka na nadaljevanje prekinjene sezone, je v pogovoru za časnik El Pais dejal, da se bo življenje in dojemanje športa zdaj popolnoma spremenilo. "Nogomet, pa tudi Življenje na splošno, ne bo nikoli več takšen, kot je bil. Ko se bomo vrnili, bo za vse nas situacija zelo nenavadna," je dejal prvi zvezdnik Barce. "Treningi, tekmovanja in vse, kar se je prej zdelo popolnoma normalno, se bo zdaj počasi vračalo. A postopoma, morali bomo popolnoma spremeniti svoje delovne navade," je še dodal Messi. Španska liga se bo predvidoma nadaljevala drugi teden junija, tekme bodo potekale brez gledalcev. Barcelona ima 11 tekem pred koncem na vrhu lestvice dve točki prednosti pred večnim tekmecem Realom iz Madrida.

LONDON - Vodstvo elitnega angleškega nogometnega prvenstva je objavilo rezultate zadnjega vala testiranja pred nadaljevanjem lige. Po 1130 opravljenih testih v četrtem krogu testiranj ni bilo nobenega novega primera okužbe z novim koronavirusom. Skupaj so v tem mesecu opravili 3882 testov pri nogometaših in osebju 20 klubov, odkrili pa so 12 pozitivnih primerov. Od teh je po navedbah angleških medijev ozdravel vratar Bournemoutha Aaron Ramsdale. Dvaindvajsetletnik je v samoizolaciji preživel 14 dni, potem ko je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom v drugem krogu testiranj. Iz vodstva elitnega angleškega tekmovanja so sporočili, da gre za naslednji pozitivni korak pri vrnitvi na zelenice. Prvenstvo se bo predvidoma nadaljevalo 17. junija z zaostalima tekmama med Manchester Cityjem in Arsenalom ter Aston Villo in Sheffield Unitedom.

BERGAMO - Trener italijanskega nogometnega moštva Atalante Gian Piero Gasperini je v intervjuju za Gazzetto dello Sport razkril, da je prebolel novi koronavirus. Strateg slovenskega reprezentanta Josipa Iličića se je z virusom okužil pred povratno tekmo lige prvakov z Valencio, ki je bila v Španiji odigrana 10. marca. Po Evropi se je takrat covid-19 nezadržno širil, Gasperini pa je razkril, da je njegove simptome kazal že pred povratnim dvobojem. Med prebolevanjem bolezni je izgubil tudi čut za okus, kar je eden od simptomov covida-19.

MISKOLC - Navijači so se na Madžarskem vrnili na tribune nogometnih stadionov po več kot dveh mesecih prekinitve prvenstva zaradi novega koronavirusa. Gre za prvo državno prvenstvo, ki se je po prekinitvi zaradi covida-19 vrnilo ob prisotnosti gledalcev na tribunah, medtem ko drugod igrajo ali zaganjajo nogomet za zaprtimi vrati. Madžarska nogometna zveza je prisotnost navijačev v sodelovanju s tamkajšnjimi oblastmi dovolila ob določenih pogojih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med gledalci mora biti vsaka druga vrsta prazna, zaseden pa je lahko le vsak četrti sedež.

NEW YORK - Odprto prvenstvo ZDA v tenisu bi se lahko 31. avgusta začelo v precej drugačni podobi kot doslej, je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo dejala direktorica Ameriške teniške zveze Stacey Allaster. Organizatorji želijo igralce pripeljati v New York s čarterskimi poleti iz Evrope, Južne Amerike in Bližnjega vzhoda ter jih skupaj z osebjem nastaniti v večjem kompleksu za bivanje. OP ZDA bo zagotovo potekalo brez gledalcev, igralci in njihovo ožje osebje pa bo po zadnjih načrtih moralo pred prihodom v ZDA opraviti teste za okužbo z novim koronavirusom. Na prizorišču bodo temperaturo udeležencem merili vsak dan. Na dan treningov pred začetkom prav tako ne bo dostopa do garderob in ostalih notranjih prostorov teniškega kompleksa. Med dvoboji bo na igrišču manj linijskih sodnikov, med pobiralci žog pa ne bo otrok, predvidevajo načrti.

SAO PAULO - Brazilski predsednik Jair Bolsonaro kljub številnim okužbam z novim koronavirusom v državi želi, da bi se nogomet čim prej vrnil v življenja Brazilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nogomet je v Braziliji na regionalni ravni ustavljen vse od sredine marca. Že takrat pa je Bolsonaro naletel na hude kritike, ko je dejal, da mu kot nekdanjemu nogometašu novi koronavirus predstavlja zgolj lažji prehlad.