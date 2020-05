V Nemčiji po več zasebnih zabavah v karanteni 160 ljudi

Göttingen, 31. maja - V nemškem Göttingenu so odredili karanteno za 160 ljudi, potem ko so zaradi zaradi več zabav, ki sicer zaradi pandemije covida-19 niso dovoljene, v mestu zabeležili nov izbruh koronavirusa. Kot so danes sporočile oblasti, so po udeležbi na zabavah potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 35 ljudeh, stanje enega človeka med njimi je kritično.