Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 31. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - V Sloveniji v soboto ob 264 opravljenih testiranjih na okužbo z novim koronavirusom ni bil potrjen noben nov primer, prav tako ni umrl noben bolnik s covidom-19, je vlada objavila na Twitterju. Na zadnji dan epidemije so v bolnišnicah zdravili še šest bolnikov s covidom-19, med njimi dva na intenzivni negi. Sobota je bila tretji zaporedni dan brez nove potrjene okužbe in peti peti dan brez smrti bolnika s covidom-19. Skupno so v Sloveniji do zdaj našteli 1473 potrjenih primerov novega koronavirusa in 108 smrti bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah pa se je doslej po podatkih Sledilnika za covid-19 skupaj zdravilo 373 ljudi.

LJUBLJANA - Z začetkom junija se bo sprostilo več ukrepov, ki so veljali za zajezitev epidemije covida-19. Lahko se bodo odprli večji nastanitveni obrati, wellness in fitnes centri ter bazeni. Dovoljene bodo javne prireditve do 200 oseb. Prav tako pa se bodo prihodnji teden v šole postopoma vrnili vsi osnovnošolci. Prenehali so veljati tudi začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah. Tako se bo delo sodišč s ponedeljkom vrnilo na predkrizne obrate, ponovno bodo normalno začele delovati tudi upravne enote.

LJUBLJANA - V zahvalo zdravstvenim delavcem, pripadnikom civilne zaščite in vsem drugim, ki so med epidemijo zagotavljali delovanje osnovnih sistemov v državi, bodo slovenski in ameriški vojaški piloti v ponedeljek sredi dneva opravili skupen polet nad Slovenijo. Policijske patrulje bodo v tem času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči.

LJUBLJANA - Po odločitvi vlade bodo od ponedeljka dalje dovoljene javne prireditve do 200 oseb. Kot je na Facebooku zapisalo ministrstvo za kulturo, bo to pomenilo veliko olajšanje za gledališča in kinematografe. Predsednik Kolegija slovenskih gledališč Uroš Korenčan meni, da ta ukrep za povprečne dvorane ni veliko, če bo še naprej potrebna varnostna razdalja.

LJUBLJANA - Gospodarsko interesno združenje koncertnih organizatorjev Slovenije je v začetku maja na več pristojnih služb naslovilo predlog ukrepov za odpravo posledic prepovedi izvajanja javnih prireditev. Kot je za STA povedal član združenja Mitja Prezelj, v zakonskem roku niso dobili nobenega odgovora, zato bodo z opozarjanjem na težave nadaljevali. Po njegovih besedah bodo koncerti finančno vzdržni šele ob odpravi vseh omejitev.

LJUBLJANA - Ministrstvo za izobraževanje je občinam doslej izplačalo šest milijonov evrov kot povračilo za njihove vrtce. Dodatnih zahtevkov občin je še za okrog 2,5 milijona evrov, izplačali jih bodo najpozneje do 5. junija, so za STA pojasnili na ministrstvu. Zaradi epidemije so bili namreč vrtci zaprti in staršem zanje ni bilo treba plačevati, stroške tekočega delovanja pa je prevzel državni proračun. Občine so za zdaj za vrtce ministrstvu posredovale zahtevke za povračilo izpada prihodkov v marcu in aprilu. Starši pa so tudi po odprtju vrtcev sredi maja do 30. junija opravičeni plačila za tiste otroke, ki ostajajo doma.

LJUBLJANA - Bliža se poletje, ko se številni dijaki in študenti odločijo za počitniško delo. Letošnja sezona bo malo drugačna, saj je epidemija covida-19 precej spremenila razmere. Ponudba študentskih del se je v tem času zmanjšala za okoli 90 odstotkov, a se z rahljanjem ukrepov počasi povečuje. Na e-Študentskem servisu trenutno ponujajo okoli 850 del.

LJUBLJANA - Anketiranci so ob umirjanju epidemiološke situacije v zadnji raziskavi Valicona kot najmanj tvegani aktivnosti za ponovno razširitev novega koronavirusa ocenili druženje s prijatelji doma in dopust v Sloveniji. Kot so še sporočili iz družbe Valicon, lahko glede na izsledke ankete lepše čase pričakujejo tudi gostinci.

SVET

JERUZALEM - V Jeruzalemu so po desetih tednih odprli mošejo al Aksa, ki je bila zaprta zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19. Da bi preprečili širjenje novega koronavirusa v mošeji, vernikom ob vhodu merijo telesno temperaturo in jim delijo zaščitne maske. V mošeji so z lepilnim trakom označena mesta za molitev, da bi bili verniki lahko zadosti oddaljeni med seboj.

TEHERAN - Iranske oblasti so sporočile, da so v državi zabeležili že več kot 150.000 okuženih z novim koronavirusom, od tega 2561 v zadnjih 24 urah. Za covidom-19, ki ga ta virus povzroča, pa je v zadnjem dnevu umrlo 63 ljudi. Skupno je koronavirusna bolezen 19 v Iranu zahtevala skoraj 8000 smrtnih žrtev. Število okužb v tej državi na Bližnjem vzhodu znova narašča, potem ko je bilo 2. maja na najnižji točki od izbruha epidemije v državi februarja.

BRUSELJ - Evropska komisija ne razvija vseevropske aplikacije za sledenje stikom okuženih z novim koronavirusom, temveč podpira članice EU pri razvoju vseevropskega pristopa na podlagi skupnih meril in orodij, pojasnjujejo v komisiji. Na slovenskem ministrstvu za zdravje pa izpostavljajo vprašanje, ali je aplikacija sploh smiselna.

BRUSELJ - Belgijski princ Joachim, nečak kralja Philippa, je okužen z novim koronavirusom, je v soboto potrdila belgijska kraljeva družina. 28-letni princ se je domnevno okužil na nedavni zabavi v Španiji, po navedbah kraljeve družine pa ima blage znake bolezni. Španski mediji poročajo, da je bilo na zabavi, ki se je je udeležil princ, 27 ljudi, kar bi pomenilo, da je skupaj z ostalimi udeleženci prekršil pravila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Španija je o zabavi uvedla preiskavo.

ŠPORT

BROOKLYN - Ameriški mediji poročajo, da bo letošnji nabor novih košarkarjev v severnoameriški ligi NBA kmalu prestavljen. Po prvotnem načrtu bi moral biti na sporedu v Brooklynu 25. junija, nov datum pa bo predvidoma 25. september. Ameriški mediji namigujejo, da bo zaradi nadaljevanja lige NBA, ki bo predvidoma 31. julija, vodstvo tekmovanja kmalu predstavilo nov datum nabora. To bi pomenilo, da bi morala biti po zdajšnjih pravilih zadnja tekma finala lige NBA odigrana pet dni pred naborom, torej 20. septembra.

BERGAMO - Trener italijanskega nogometnega moštva Atalante Gian Piero Gasperini je v intervjuju za Gazzetto dello Sport razkril, da je prebolel novi koronavirus. Strateg slovenskega reprezentanta Josipa Iličića se je z virusom okužil pred povratno tekmo lige prvakov z Valencio, ki je bila v Španiji odigrana 10. marca. Po Evropi se je takrat covid-19 nezadržno širil, Gasperini pa je razkril, da je njegove simptome kazal že pred povratnim dvobojem. Med prebolevanjem bolezni je izgubil tudi čut za okus, kar je eden od simptomov covida-19.

MISKOLC - Navijači so se na Madžarskem vrnili na tribune nogometnih stadionov po več kot dveh mesecih prekinitve prvenstva zaradi novega koronavirusa. Gre za prvo državno prvenstvo, ki se je po prekinitvi zaradi covida-19 vrnilo ob prisotnosti gledalcev na tribunah, medtem ko drugod igrajo ali zaganjajo nogomet za zaprtimi vrati. Madžarska nogometna zveza je prisotnost navijačev v sodelovanju s tamkajšnjimi oblastmi dovolila ob določenih pogojih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Med gledalci mora biti vsaka druga vrsta prazna, zaseden pa je lahko le vsak četrti sedež.

RIM - Ameriški milijarder James Pallotta, ki je lastnik italijanskega nogometnega moštva Rome, je zavrnil drugo ponudbo za nakup kluba, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Italijanski mediji namreč poročajo, da je imel Pallotta pred začetkom koronske krize na mizi 710 milijonov evrov "težko" prvo ponudbo ameriške investicijske skupine Friedkin Group. Milijarder je bil tik pred tem, da ponudbo sprejme. Pandemija novega koronavirusa pa je sinovom volkulje, kot tudi številnim profesionalnim klubom po svetu, povzročila ogromno škode. Finančna izguba rimskega velikana je botrovala novi ponudbi ameriškega podjetja Friedkin, ki je želelo po navedbah italijanskih medijev lastništvo kluba prevzeti za 475 milijonov evrov. Pallotta pa je ponudbo zavrnil in ostaja lastnik Rome.

NEW YORK - Odprto prvenstvo ZDA v tenisu bi se lahko 31. avgusta začelo v precej drugačni podobi kot doslej, je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo dejala direktorica Ameriške teniške zveze Stacey Allaster. Organizatorji želijo igralce pripeljati v New York s čarterskimi poleti iz Evrope, Južne Amerike in Bližnjega vzhoda ter jih skupaj z osebjem nastaniti v večjem kompleksu za bivanje. OP ZDA bo zagotovo potekalo brez gledalcev, igralci in njihovo ožje osebje pa bo po zadnjih načrtih moralo pred prihodom v ZDA opraviti teste za okužbo z novim koronavirusom. Na prizorišču bodo temperaturo udeležencem merili vsak dan. Na dan treningov pred začetkom prav tako ne bo dostopa do garderob in ostalih notranjih prostorov teniškega kompleksa. Med dvoboji bo na igrišču manj linijskih sodnikov, med pobiralci žog pa ne bo otrok, predvidevajo načrti.