Kosovske oblasti zaostrile pogoje za uvoz srbskega blaga

Priština/Beograd, 31. maja - Odhajajoča kosovska vlada je zaostrila pogoje za uvoz srbskega blaga na Kosovo. Priština ne dovoli uvoza blaga, pri katerem na dokumentaciji ne piše "namenjeno v Republiko Kosovo". V Beogradu so to označili za nesprejemljivo. Konec marca so sicer kosovske oblasti odpravile 100-odstotne carine na uvoz blaga iz Srbije, uvedene leta 2018.