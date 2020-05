Po mnenju anketirancev za ponovno razširitev koronavirusa najmanj tvegana druženje doma in dopust v Sloveniji

Ljubljana, 31. maja - Anketiranci so ob umirjanju epidemiološke situacije v zadnji raziskavi Valicona kot najmanj tvegani aktivnosti za ponovno razširitev novega koronavirusa ocenili druženje s prijatelji doma in dopust v Sloveniji. Kot so še sporočili iz družbe Valicon, lahko glede na izsledke ankete lepše čase pričakujejo tudi gostinci.