OP ZDA le s čarterskimi poleti, negativnimi testi in zgoščenim bivanjem

New York, 31. maja - Odprto prvenstvo ZDA v tenisu bi se lahko 31. avgusta začelo v precej drugačni podobi kot doslej, je sporočila direktorica Ameriške teniške zveze (USTA) Stacey Allaster. Med drugim organizatorji želijo igralce in igralke pripeljati v New York s čarterskimi poleti in jih skupaj z njihovim osebjem nastaniti v večjem kompleksu za bivanje.