Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 31. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Preklicana je epidemija covida-19, ki je bila razglašena 12. marca. Ta čas se bo zagotovo vpisal v zgodovino, saj je epidemija močno zarezala v naša življenja, posledice pa se bodo skozi gospodarsko in socialno krizo kazale še nekaj časa. Čeprav je epidemija uradno preklicana, nekaterih ukrepi ostajajo, saj virus ni izkoreninjen. Prvi primer okužbe so potrdili 4. marca, do nedelje pa je bilo potrjenih 1473 okužb. Umrlo je 108 bolnikov s covidom-19.

LJUBLJANA - S koncem epidemije pa se izteka pomoč samozaposlenim, subvencioniranje nadomestil plač delavcev na čakanju pa se podaljšuje le še za mesec dni. Tudi po koncu epidemije pa vlada podjetjem še vedno ponuja kar nekaj ukrepov za blažitev njenih posledic, pri čemer cilja predvsem na turizem. Tako je začel veljati tretji paket protikoronskih ukrepov, vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev čim več delovnih mest ter pomoč turistični panogi z izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. Za lažji zagon gospodarstva po epidemiji prinaša odpravo ovir pri izvedbi pomembnih naložb.

PORTOROŽ/IZOLA/KOPER - Turistični delavci v slovenski Istri se ob postopnem rahljanju ukrepov pripravljajo na sprejem v prvi vrsti domačih gostov, od katerih si obetajo vsaj delno rešitev sezone. V lokalnih turističnih združenjih pozdravljajo turistične bone, obenem pa opozarjajo, da ob odpiranju meja brez turistov iz sosednjih držav ne bo šlo.

SVET

BALTIMORE - Število okuženih z novim koronavirusom po svetu je preseglo šest milijonov. Po najnovejših podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa je bilo davi okuženih že več kot 6.063.000 ljudi, skoraj 370.000 jih je umrlo za covidom-19.

BRASILIA - V Braziliji so v soboto zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. Kot je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, se je v 24 urah okužilo 33.274 ljudi. Skupno je za koronavirusno boleznijo 19 v tej državi umrlo 28.834 ljudi, s čimer se je Brazilija po številu smrtnih žrtev zavihtela na četrto mesto na svetu.

NEW YORK - V ZDA so po podatkih univerze Johns Hopkins do sinoči potrdili 1,77 milijona okužb s koronavirusom in 103.768 smrtnih primerov zaradi koronavirusne bolezni 19, kar pomeni, da je število smrtnih primerov od petka spet naraslo za več kot 1500. Položaj v najbolj prizadeti zvezni državi New York se še naprej izboljšuje.

RIM - Obisk Italije v avgustu utegne biti dražji. Zaradi omejitve števila ljudi na plažah, restavracijah in drugih javnih mestih, s katerimi želi država zajeziti nov koronavirus, bi se utegnili stroški za desetdnevno letovanje v primerjavi z letom 2019 povečati za od 18 do 20 odstotkov, je ta teden ocenilo združenje za zaščito potrošnikov Codacons.

KABUL - Skupina mladih Afganistank je iz cenovno ugodnih avtomobilskih delov sestavila prototip ventilatorja za zdravljenje covida-19. "V obdobju, ko se svet spopada s pandemijo koronavirusa, so afganistanska dekleta naredila korak naprej," podjetnico Rojo Mahbub, ki podpira omenjeno skupino žensk, citira nemška tiskovna agencija dpa.

ŠPORT

LONDON - Vodstvo elitnega angleškega nogometnega prvenstva je objavilo rezultate zadnjega vala testiranja pred nadaljevanjem lige. Po 1130 opravljenih testih ni bilo nobenega novega primera okužbe z novim koronavirusom, poročajo tuje tiskovne agencije.

SAO PAULO - Brazilski predsednik Jair Bolsonaro kljub številnim okužbam z novim koronavirusom v državi želi, da bi se nogomet čim prej vrnil v življenja Brazilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nogomet je v Braziliji na regionalni ravni ustavljen vse od sredine marca. Že takrat pa je Bolsonaro naletel na hude kritike, ko je dejal, da mu kot nekdanjemu nogometašu novi koronavirus predstavlja zgolj lažji prehlad.