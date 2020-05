Vreme: Zvečer oblačno, v notranjosti države možne plohe

Ljubljana, 30. maja - Zvečer bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo nastala kakšna kratkotrajna ploha, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči se bo prehodno razjasnilo, ponekod po kotlinah bo do jutra nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.