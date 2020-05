Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 30. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Osebam s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji ter še nekaterim izjemam ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav ne bo treba v karanteno. Po prejemu številnih pozivov je ministrstvo za notranje zadeve tako spremenilo v torek sprejeti odlok, ki je določal 14-dnevno karanteno ob prihodu iz tretjih držav.

LJUBLJANA - Minister za zdravje Tomaž Gantar je v intervjuju za današnjo Delovo Sobotno prilogo ocenil, da ima ZZZS za zdaj dovolj denarja. Poleg tega so zavodu po ministrovih besedah zagotovili dodatna sredstva iz proračuna, vsi izvajalci pa bodo za čas, ko niso mogli izvajati programa, iz proračuna dobili plačanega 80 odstotkov nerealiziranega programa.

LJUBLJANA - V Sloveniji v petek ob 613 opravljenih testiranjih na okužbo z novim koronavirusom ni bil potrjen noben nov primer okužbe, prav tako ni umrl noben bolnik s covidom-19, je vlada objavila na Twitterju. V bolnišnicah zdravijo še sedem bolnikov, dva sta na intenzivni negi. Nobenega bolnika niso odpustili iz bolnišnice.

LJUBLJANA - V petek, 5. junija, se bo po marčevski prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa nadaljevala Prva liga Telekom Slovenije. Zdaj pa je tudi znano, da se bo končala 22. julija. Tako so odločili na seji izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije.

LJUBLJANA - Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V petek je bilo na vseh ravneh angažiranih 1466 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

SVET

RIM - Italijanska vlada je potrdila odpravo omejitev gibanja med deželami zaradi pandemije novega koronavirusa, ki so bile uvedena 9. marca. Prosto prehajanje po državi bo možno od srede naprej. Prav tako bodo od srede naprej v Italijo lahko prišli tudi državljani članic EU in jim pri tem ne bo treba v obvezno 14-dnevno karanteno.

BERLIN - Nemčija je po oceni kanclerke Angele Merkel za zdaj dobro opravila preizkus z novim koronavirusom. "Velika večina ljudi v državi je bila previdna, razumna in odgovorna do drugih," je Merkova poudarila v svojem tedenskem videonagovoru. Kot je dodala, pa jih čaka še nekaj trdega dela, da bi zaustavili pandemijo covida-19.

ŠPORT

NEW YORK - Vodstvo in lastniki klubov severnoameriške košarkarske lige NBA še nimajo natančnega urnika nadaljevanja sezone 2019/20, ki je bila 11. marca prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Po poročanju spletne strani NBA bodo preostale tekme, končnico in finale odigrali na lokaciji Disney World pri Orlandu na Floridi. Možni datum je 31. julij. Komisar lige NBA Silver je v petek opravil videokonferenco s 30 lastniki franšiz, generalnimi direktorji klubov in predstavniki združenja igralcev. V tem trenutku je še najbolj jasno to, da v vseh klubih na prvo mesto postavljajo varnost in zdravje. Tako morajo najprej odgovoriti na dileme in tveganja, povezana z vnovičnim zagonom tekmovanj, potem pa se bodo lahko lotili podrobnega terminskega načrta po datumih, lokacijah in skupinah.

RIM - Italijanski organizatorji so prepričani, da bodo teniški turnir ATP in WTA, ki bi moral biti maja, v Rimu izpeljali septembra. Predsednik italijanske teniške zveze Angelo Binaghi je v petek izrazil optimizem, da bi ta turnir na pesku lahko izpeljali v večnem mestu tudi letos ter javnosti omogočili uživanje v tem velikem dogodku. Nad letošnjo teniško sezono visi veliko neznank. Zaradi pandemije novega koronavirusa so prvič v zgodovini odpovedali teniški turnir za grand slam v Wimbledonu, pod velikima vprašajema pa sta tudi preostala turnirja za veliki slam, odprti prvenstvi Francije in ZDA v Parizu in New Yorku, ki bosta tudi na sporedu septembra. Turnir v Rimu bi se sicer v želenem terminu prekrival z Roland Garrosom.

RIM - Na petkovem večernem sestanku italijanskih prvoligaških nogometnih klubov so se dogovorili, da bo letošnja finalna tekma italijanskega pokala na sporedu 17. junija na stadionu Olimpico v Rimu. Pred tem bosta na sporedu še povratni polfinalni pokalni tekmi med Juventusom in Milanom ter Napolijem in Interjem. Italijanska nogometna liga, ki je bila po pandemiji novega koronavirusa prekinjena 9. marca, se bo nadaljevala 20. junija. Pred zaustavitvijo nogometa in vsega športa na italijanskem škornju je vodil Juventus, ki je imel točko prednosti pred drugouvrščenim Laziom iz Rima.

SALZBURG - Nogometaši iz Salzburga so letošnji zmagovalci avstrijskega pokalnega tekmovanja, ki je potekal v znamenju ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Na petkovi večerni tekmi na celovškem stadionu Wörthersee so zanesljivo premagali drugoligaško ekipo Austrio Listenau s 5:0 ter osvojili sedmi naslov v tem tekmovanju. Prav vse lovorike so osvojili od sezone 2011/12. Na tekmi, ki je minila brez gledalcev in je bila prva po epidemiji novega koronavirusa, so gole dosegli Dominik Szoboszlai, Dominik Stumberger, Noah Okafor, Majeed Ashimeru in Sekou Koita. Avstrijsko prvenstvo se bo nadaljevalo v torek, pred nadaljevanjem pa ima zasedba iz Mozartovega mesta tri točke prednosti pred Laskom iz Linza.