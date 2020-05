Vinčić: Na zabavi zgolj naključno, bil sem le zaslišan

Ljubljana, 30. maja - Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić se je v zadnjih dneh znašel v aferi, ko so v sredo policisti v Bosni in Hercegovini na eni izmed zabav zaradi trgovine z drogo in orožjem ter prostitucije aretirali 16 ljudi. V povezavi s tem se je pojavilo tudi Vinčićevo ime. Kot sam pravi, je bil vpleten naključno in ni obtožen ničesar.